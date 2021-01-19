Москва, , 13:55 — REGNUM Замглавы Минфина Алексей Сазанов заверил, что изменение налогов практически не оказало влияние на рост цен на металл на внутреннем рынке страны, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

«Мы проанализировали основные виды металлов: медь, алюминий, никель и горячекатный прокат. Первое, что мы отмечаем — рост мировых цен на данную продукцию. Например, на алюминий мировая цена по сравнению с январем прошлого года выросла на 12%, на никель и на медь — на 30%, на горячекатный прокат — более чем на 50%», — привел он данные.

«Если на это наложить те изменения в курсе, которые произошли — ослабление рубля на порядка 15%, то ключевыми факторами, оказывающими влияние на изменение цены на металлы на внутреннем рынке — это изменение мировых котировок и ослабление курса рубля», — сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.

По словам замглавы Минфина, «изменения налогового законодательства составляли не более 1% от выручки организаций, они не могли оказать практически никакого влияния на рост цен на металлы на внутреннем рынке».