Москва, , 13:51 — REGNUM Российская банковская система стала чаще отказывать гражданам РФ в кредитах, так как в 2020 году резко выросли риски их невозврата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ в 2020 году более 66% обратившихся в банк за кредитом получили отказ.

«Для любого банка главный фактор, определяющий одобрение или неодобрение кредитов, — риск его невозврата в срок, — сказал Ковригин. — В год пандемии этот риск многократно увеличился — немало людей потеряли работу, у многих снизился средний уровень дохода. Банковская система скоринга (оценки платёжеспособности клиентов) из-за этого стала чаще отказывать в кредитах. Повышение риска невозврата кредита также привело к тому, что средние ставки по кредитам даже в условиях снижения ключевой ставки ЦБ всё равно не снижались, а даже росли. Банки в процент кредита закладывают возросший риск нарушения условий договора кредитования клиентом».

Поэтому, как полагает Ковригин, количество одобряемых кредитов либо будет снижаться и далее, либо останется на том же уровне.

«Предпосылок роста доверия банковских систем скоринга к клиентам пока нет», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ по мере обнищания населения доля удовлетворяемых кредитных заявок будет падать.

Читайте ранее в этом сюжете: Надежной работы в РФ сейчас нет ни у кого – экономист Делягин