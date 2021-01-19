Киев, , 13:36 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил намерение правительства в 2021 году запустить накопительную пенсионную систему.

Заявление Шмыгаля приводит сегодня, 19 января, пресс-служба украинского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Более того, подчеркнул премьер, введение накопительной пенсионной системы является одной из приоритетных задач власти на текущий год.

«Я считаю это одним из преступлений против общества, против государства — что за тридцать лет независимости не была создана накопительная пенсионная система», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в правительстве несколько министерств уже полностью разработали стратегию введения накопительной пенсионной системы.

«Также мы ее (стратегию) обсудили и согласовали все нюансы с профильным комитетом Верховной рады… Соответствующий проект закона подготовлен, будем просить парламентариев принять его как можно быстрее», — заявил премьер.

Вместе с тем, он не привел никаких финансовых расчетов относительно этого шага.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2020 года Шмыгаль в ходе одного из своих выступлений заявил, что на Украине через пятнадцать лет не будет возможности выплачивать пенсии. Он пояснил, что в связи с демографической ситуацией на одного трудоспособного жителя Украины будет приходиться два пенсионера, и для содержания пенсионеров придется в два раза увеличить налоги, что является невозможным.

Вместе с тем, эксперты прогнозируют, что пенсионная реформа на Украине затмит аферу с продажей земли.