Москва, , 13:09 — REGNUM Проект «Северный поток — 2» может быть приостановлен или окончательно свернут из-за политического давления. Об этом, как пишет Reuters, говорится в проспекте еврооблигаций российской госкорпорации.

Отмечается, что «Газпром» является публичной компанией и он обязан предупреждать инвесторов о возможных рисках до размещения долговых бумаг.

Как сообщает Reuters, документ содержит оговорку об исключительных обстоятельствах, при которых проект «Северный поток — 2» остановят.

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«В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США включили проект газопровода «Северный поток — 2», в котором участвуют европейские компании, в закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии.

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