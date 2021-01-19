Москва, , 12:52 — REGNUM В РФ по мере обнищания населения доля удовлетворяемых кредитных заявок будет падать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что в России банки в 2020 году одобрили минимальное за последние три года количество кредитов для граждан — 33,9%.

«Дело не в прижимистости банков. Банки очень хотят выдать кредит. Это основной вид их деятельности, на котором они зарабатывают. Но благодаря либеральной политике государства, благодаря тому, что страну вымаривают искусственно созданным денежным голодом, всё меньше людей соответствуют минимальным банковским требованиям, — сказал Делягин. — Для того, чтобы взять кредит, нужно иметь надежду его вернуть. И банк просит показать, что у человека, например, есть надежная работа. А в РФ надежной работы сейчас нет ни у кого. Гарантий нет никаких. А банк не может выдавать кредит, если нет гарантий, что кредит будет возвращен. Поэтому доля удовлетворяемых кредитных заявок падает по мере обнищания населения».

Как подчеркнул Делягин, если все будет идти так, как идет, то доля удовлетворяемых заявок продолжит снижаться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным НБКИ, уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт упал до 31,2%.

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