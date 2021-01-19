Курган, , 12:43 — REGNUM В Курганской области дефицит специалистов для реального сектора экономики будут покрывать в ходе реализации программы «Кадры под ключ». Об этом 19 января на встрече с представителями крупных предприятий региона сообщил заместитель главы региона по экономической политике Владимир Архипов.

Он пояснил, что в попечительские советы средних специальных учебных заведений и вузов региона входят представители основных работодателей, которые могут корректировать учебные планы, читать лекции и также брать на стажировку преподавателей и студентов. Именно с учётом инновационного развития предприятий в регионе созданы IT-колледж и IT-институт.

«Мы уже провели опрос среди предприятий и направили в колледжи и техникумы заявку на кадры», — отметил Владимир Архипов.