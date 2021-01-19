Москва, , 12:08 — REGNUM Степень локализации легковых машин (балльная система оценки уровня технологических операций на заводах и оснащения российскими комплектующими авто), собранных на территории России в 2020 году, подсчитало Министерство промышленности и торговли РФ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчёт ведомства.

Наивысшая степень локализации в прошлом году была у машин Lada Granta и Lada Largus. У этих моделей по 3280 баллов. А вот у Lada 4×4 баллов меньше — 3260. Ещё меньше степень локализации у Lada Vesta — 3200 баллов.

Что же касается УАЗов, то они получили только 2216 баллов. Автомобили компании Renault — 2149 баллов, а собираемые в Санкт-Петербурге кроссоверы Nissan — 1500 баллов.

Самая низкая степень локализации у автомобилей, которые производятся в Калининграде. Местные модели — BMW, Hyundai и Kia — заработали 50 баллов. На автозаводах Дальнего Востока локализация производства автомобилей и того меньше — у Mazda местного производства символические 20 баллов.

Напомним, на 2021 год в России в бюджет заложено 16 млрд рублей на продление государственной программы по поддержке автомобильной промышленности. Деньги пойдут на стимулирование спроса покупателей на машины, выпускаемые российскими предприятиями.

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