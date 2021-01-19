Москва, , 10:37 — REGNUM В 2021 году экспорт электроэнергии из России может вернуться к уровню 2018−2019 годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил ведущий эксперт Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Сергей Кондратьев.

«Спрос на электроэнергию на внешних рынках будет зависеть от скорости восстановления экономики после коронакризиса, температурного фактора (вероятно, потребление электроэнергии в январе 2021 года заметно вырастет из-за накрывших Евразию холодов) и, конечно, уровня цен — при прочих равных выбор обычно делается в пользу поставщика с наиболее низкими ценами, — сказал Кондратьев. — Я думаю, что в 2021 году экспорт электроэнергии из России может вернуться к уровню 2018−2019 годов благодаря восстановлению спроса после коронакризиса, хорошей конъюнктуре на рынках Китая и Монголии и увеличению поставок на Украину и в Закавказье».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, от падения мирового потребления электроэнергии пострадала не только Россия, но и другие основные экспортеры этого ресурса — Франция, Германия и Канада.

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