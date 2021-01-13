Миллер оценил состояние международного рынка газовой отрасли
К концу 2020 года показатели газового рынка начали восстанавливаться к докризисному уровню. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина.
Алексей Миллер: «Мы видим, что китайский рынок развивается, развивается динамично. На сегодняшний день объем спроса даже превышает те объемы, которые у нас зафиксированы в нашем контракте, который рассчитан на 30 лет».
Алексей Миллер, говоря об итогах 2020 года, отметил, что в декабре исполнился ровно год с начала поставок газа по «Силе Сибири».
«Владимир Владимирович, докладываю Вам, что поставки газа на китайский рынок идут в сверхплановом объеме, выше годовых контрактных количеств, и в отдельные сутки во второй половине 2020 года наши суточные поставки превышали на 25 процентов наши суточные контрактные обязательства», — отметил глава Газпрома.
Алексей Миллер: «Что касается Амурского газоперерабатывающего завода, то строительная готовность завода составляет 70 процентов. В 2021 году будет введен первый пусковой комплекс, две технологические линии. Продукция Амурского газоперерабатывающего завода будет поставляться на Амурский газохимический комплекс».
Цитата с сайта Кремля.
Глава Газпрома Алексей Миллер напомнил, что в 2020 году очень много было сделано для того, чтобы у Российской Федерации в самое ближайшее время появились новые крупнотоннажные производства по газопереработке и газохимии.
«В первую очередь, конечно же, это развитие нами Ямальского центра газодобычи и Северного газотранспортного коридора. Построены две компрессорные станции и более 850 километров линейной части. Это позволит поставлять газ на один из крупнейших газоперерабатывающих, газохимических комплексов в мире в районе Усть-Луга. Реализация проекта идет по графику», — сказал глава Газпрома.
Алексей Миллер: «Объемы добычи газа компанией — около 452 миллиардов кубометров — позволяют нам полностью обеспечивать спрос на газ на внутреннем рынке и на зарубежных рынках. При этом надо отметить, что добычные мощности компании почти на 100 миллиардов кубометров газа превышают объемы добычи».
Глава Газпрома заявил, что с регионами также подписаны планы-графики синхронизации работ на 2021 год. Компания и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы.
«Поэтому мы фиксируем два приоритета в текущей работе: в первую очередь в целом социальная ориентация программы газоснабжения и газификации и второе — продолжение газификации сельских территорий», — пояснил Миллер.
Миллер назвал сроки полной газификации регионов России
К 2030 году будет полностью завершена технически возможная газификация России. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Миллер пообещал, что до конца 2025 года Газпром построит 24,4 тысячи километров газопроводов, будет газифицировано 3632 населенных пункта. К этому времени в 35 регионах Российской Федерации полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1 процента от технически возможной сетевой газификации в стране.
Глава компании «Газпром» Алексей Миллер (в режиме видеоконференции).
Цитата с сайта Кремля.
Президент России Владимир Путин: «Вопросов на этот счет у граждан очень много. Конечно, люди хотят знать планы развития газификации России. Разумеется, Газпром делает это вместе с регионами Российской Федерации. Мы с Вами хорошо знаем, что планы развития магистральной инфраструктуры должны быть сопряжены с доведением ресурсов до конечного потребителя».
Встреча с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером.
Цитата с сайта Кремля.
Миллер рассказал Путину о планах газификации регионов
«Газпром» определил цели и задачи на период до 2025 года включительно. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина.
Миллер: «Буквально в I квартале 2021 года технико-экономическое обоснование будет готово. Но уже сейчас, по предварительному технико-экономическому анализу, можно точно сказать, что это технически осуществимый проект и экономически эффективный».
Миллер: «Что касается газопровода «Сила Сибири — 2», Владимир Владимирович, в соответствии с Вашим поручением мы начали проектно-изыскательские работы, они ведутся на территории Российской Федерации. Мы также находимся в прямом контакте по видеоконференцсвязи с нашими китайскими партнерами и в контакте с нашими монгольскими партнерами. В текущий период времени разрабатывается технико-экономическое обоснование монгольского маршрута и создается компания специального назначения для строительства трубопровода через территорию Монголии».
Путин поинтересовался, как идёт работа по другому маршруту?
Поэтому мы видим, что китайский рынок развивается, развивается динамично. На сегодняшний день объем спроса даже превышает те объемы, которые у нас зафиксированы в нашем контракте, который рассчитан на 30 лет — Миллер.
Миллер: «Если говорить об итогах 2020 года, то, конечно же, надо отметить то, что в декабре исполнился ровно год с начала поставок газа по «Силе Сибири». Владимир Владимирович, докладываю Вам, что поставки газа на китайский рынок идут в сверхплановом объеме, выше годовых контрактных количеств, и в отдельные сутки во второй половине 2020 года наши суточные поставки превышали на 25 процентов наши суточные контрактные обязательства».
Мы будем ориентироваться и на европейский, и азиатский рынок — Миллер.
В открытой части видеоконференции Путина с главой «Газпрома» ситуация с газопроводом «Северный поток — 2» не обсуждалась.
Миллер: что касается внутреннего тарифного регулирования, то уровень, который принят ФСН, вполне приемлем для всех.
Миллер: первая половина 2020 года была наиболее сложной из-за пандемии. Однако во второй половине года рынки стабилизировались. Стали восстанавливаться цены. В октябре мы поставили рекордные 17,4 миллиарда кубов газа.
Путина интересуют внутренние тарифы на газ.
К 2030 г. будет завершена технически возможная газификация в нашей стране — Алексей Миллер.
Объем инвестиций Газпрома составил 526,1 мдрд рублей.
Все 67 программ выполнены — Алексей Миллер.
Также Владимира Путина интересуют, каким был 2020 г. для газовой отрасли.
Президент России Владимир Путин попросил Алексея Миллера рассказать, как идёт газификация внутри страны. Глава государства считает этот вопрос одним из самых важных.