Алексей Миллер, говоря об итогах 2020 года, отметил, что в декабре исполнился ровно год с начала поставок газа по «Силе Сибири».

«Владимир Владимирович, докладываю Вам, что поставки газа на китайский рынок идут в сверхплановом объеме, выше годовых контрактных количеств, и в отдельные сутки во второй половине 2020 года наши суточные поставки превышали на 25 процентов наши суточные контрактные обязательства», — отметил глава Газпрома.