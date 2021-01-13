19 Января
 
14:04

Миллер оценил состояние международного рынка газовой отрасли

К концу 2020 года показатели газового рынка начали восстанавливаться к докризисному уровню. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина.

14:03

Алексей Миллер: «Мы видим, что китайский рынок развивается, развивается динамично. На сегодняшний день объем спроса даже превышает те объемы, которые у нас зафиксированы в нашем контракте, который рассчитан на 30 лет».

14:02

Алексей Миллер, говоря об итогах 2020 года, отметил, что в декабре исполнился ровно год с начала поставок газа по «Силе Сибири».

«Владимир Владимирович, докладываю Вам, что поставки газа на китайский рынок идут в сверхплановом объеме, выше годовых контрактных количеств, и в отдельные сутки во второй половине 2020 года наши суточные поставки превышали на 25 процентов наши суточные контрактные обязательства», — отметил глава Газпрома.

14:01

Алексей Миллер: «Что касается Амурского газоперерабатывающего завода, то строительная готовность завода составляет 70 процентов. В 2021 году будет введен первый пусковой комплекс, две технологические линии. Продукция Амурского газоперерабатывающего завода будет поставляться на Амурский газохимический комплекс».

Цитата с сайта Кремля.

13:59

Глава Газпрома Алексей Миллер напомнил, что в 2020 году очень много было сделано для того, чтобы у Российской Федерации в самое ближайшее время появились новые крупнотоннажные производства по газопереработке и газохимии.

«В первую очередь, конечно же, это развитие нами Ямальского центра газодобычи и Северного газотранспортного коридора. Построены две компрессорные станции и более 850 километров линейной части. Это позволит поставлять газ на один из крупнейших газоперерабатывающих, газохимических комплексов в мире в районе Усть-Луга. Реализация проекта идет по графику», — сказал глава Газпрома.

13:58

Алексей Миллер: «Объемы добычи газа компанией — около 452 миллиардов кубометров — позволяют нам полностью обеспечивать спрос на газ на внутреннем рынке и на зарубежных рынках. При этом надо отметить, что добычные мощности компании почти на 100 миллиардов кубометров газа превышают объемы добычи».

13:57

Глава Газпрома заявил, что с регионами также подписаны планы-графики синхронизации работ на 2021 год. Компания и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы.

«Поэтому мы фиксируем два приоритета в текущей работе: в первую очередь в целом социальная ориентация программы газоснабжения и газификации и второе — продолжение газификации сельских территорий», — пояснил Миллер.

13:56

Миллер назвал сроки полной газификации регионов России

К 2030 году будет полностью завершена технически возможная газификация России. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

13:55

Миллер пообещал, что до конца 2025 года Газпром построит 24,4 тысячи километров газопроводов, будет газифицировано 3632 населенных пункта. К этому времени в 35 регионах Российской Федерации полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1 процента от технически возможной сетевой газификации в стране.

13:54

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер (в режиме видеоконференции).

Цитата с сайта Кремля.

13:53

Президент России Владимир Путин: «Вопросов на этот счет у граждан очень много. Конечно, люди хотят знать планы развития газификации России. Разумеется, Газпром делает это вместе с регионами Российской Федерации. Мы с Вами хорошо знаем, что планы развития магистральной инфраструктуры должны быть сопряжены с доведением ресурсов до конечного потребителя».

13:52

Встреча с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером.

Цитата с сайта Кремля.

13:51

Миллер рассказал Путину о планах газификации регионов

«Газпром» определил цели и задачи на период до 2025 года включительно. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина.

13:50

Миллер: «Буквально в I квартале 2021 года технико-экономическое обоснование будет готово. Но уже сейчас, по предварительному технико-экономическому анализу, можно точно сказать, что это технически осуществимый проект и экономически эффективный».

13:50

Миллер: «Что касается газопровода «Сила Сибири — 2», Владимир Владимирович, в соответствии с Вашим поручением мы начали проектно-изыскательские работы, они ведутся на территории Российской Федерации. Мы также находимся в прямом контакте по видеоконференцсвязи с нашими китайскими партнерами и в контакте с нашими монгольскими партнерами. В текущий период времени разрабатывается технико-экономическое обоснование монгольского маршрута и создается компания специального назначения для строительства трубопровода через территорию Монголии».

13:49

Путин поинтересовался, как идёт работа по другому маршруту?

13:49

Поэтому мы видим, что китайский рынок развивается, развивается динамично. На сегодняшний день объем спроса даже превышает те объемы, которые у нас зафиксированы в нашем контракте, который рассчитан на 30 лет — Миллер.

13:48

Миллер: «Если говорить об итогах 2020 года, то, конечно же, надо отметить то, что в декабре исполнился ровно год с начала поставок газа по «Силе Сибири». Владимир Владимирович, докладываю Вам, что поставки газа на китайский рынок идут в сверхплановом объеме, выше годовых контрактных количеств, и в отдельные сутки во второй половине 2020 года наши суточные поставки превышали на 25 процентов наши суточные контрактные обязательства».

13:48

Мы будем ориентироваться и на европейский, и азиатский рынок — Миллер.

13:47

В открытой части видеоконференции Путина с главой «Газпрома» ситуация с газопроводом «Северный поток — 2» не обсуждалась.

13:46

Миллер: что касается внутреннего тарифного регулирования, то уровень, который принят ФСН, вполне приемлем для всех.

13:45

Миллер: первая половина 2020 года была наиболее сложной из-за пандемии. Однако во второй половине года рынки стабилизировались. Стали восстанавливаться цены. В октябре мы поставили рекордные 17,4 миллиарда кубов газа.

13:44

Путина интересуют внутренние тарифы на газ.

13:43

К 2030 г. будет завершена технически возможная газификация в нашей стране — Алексей Миллер.

13:43

Объем инвестиций Газпрома составил 526,1 мдрд рублей.

13:42

Все 67 программ выполнены — Алексей Миллер.

13:41

Также Владимира Путина интересуют, каким был 2020 г. для газовой отрасли.

13:41

Президент России Владимир Путин попросил Алексея Миллера рассказать, как идёт газификация внутри страны. Глава государства считает этот вопрос одним из самых важных.