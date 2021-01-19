Москва, , 10:17 — REGNUM Объективных предпосылок для увеличения импорта мяса в 2021 году нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявила доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова. Так она прокомментировала новость о том, что в 2020 году РФ почти на 30% снизила импорт мяса.

«Российское животноводство продолжает наращивать производственные объемы выпуска мяса, особенно свинины и птицы, — сказала Мясникова. — В этом сегменте российский производитель вполне способен обеспечить население продукцией. Изменение курсов валют в сторону увеличения обеспечивает конкурентоспособность российской мясной продукции, а более низкие цены по сравнению с импортом — стабильный потребительский спрос».

Экономист подчеркнула, что основную долю импорта мяса в РФ составляет говядина, внутренние потребности которой в России пока не обеспечены в полном объеме, чтобы отказаться от импорта.

«Импорт говядины сохранится примерно в тех же объемах, что и в 2020 году в весовом выражении, хотя в денежном выражении эта сумма, вероятно, увеличится за счет инфляции и курсовых колебаний рубля, — уточнила Мясникова. — Импорт свинины и мяса птицы будет снижаться в незначительных пределах, лимиты которого определяются больше интересами внешней торговли, чем внутренней потребностью РФ, поскольку мясом птицы и свининой российские производители могут удовлетворить население в полном объеме».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мясникова объяснила, в России рост производства мяса крупного скота, свинины, домашней птицы стал возможным благодаря государственной поддержке и инвестиционным вкладам в отрасль, и прежде всего в свиноводство и птицеперерабатывающую промышленность.

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