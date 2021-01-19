Москва, , 10:09 — REGNUM В России рост производства мяса крупного скота, свинины, домашней птицы стал возможным благодаря государственной поддержке и инвестиционным вкладам в отрасль, и, прежде всего, в свиноводство и птицеперерабатывающую промышленность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявила доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова. Так она прокомментировала новость о том, что в 2020 году РФ снизила импорт мяса почти на 30%.

«Немаловажную роль в сокращении импорта сыграли решения правительства, которые дали мощный толчок к производству товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ из стран ЕС, США, Канады, Австралии и других, — сказала Мясникова. — Рост производства мяса крупного скота, свинины, домашней птицы стал возможным благодаря государственной поддержке и инвестиционным вкладам в отрасль, и, прежде всего, в свиноводство и птицеперерабатывающую промышленность. По сути дела, видимые результаты внедрения мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие аграрно-промышленного комплекса», начали проявляться как раз к середине 2015 года, что позволило с наименьшими затратами перейти к импортозамещению».

Экономист обратила внимание на то, что в 2020 году наблюдалась стабильная тенденция к снижению импорта мяса.

«В настоящее время есть данные Росстата исходя из которых можно предположить, что в декабре 2020 года объем импорта мяса крупного рогатого скота (свежего или охлажденного) сократится по отношению к 2019 году на 12−15%, замороженного — на 10−12%, свинины — на 90%», — уточнила Мясникова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что до тех пор пока в России не стимулируют российских производителей говядины, РФ будет вынуждена импортировать это мясо, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Читайте ранее в этом сюжете: В будущем РФ сможет полностью отказаться от импортного мяса – прогноз