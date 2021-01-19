Москва, , 09:59 — REGNUM До тех пор пока в России не стимулируют российских производителей говядины, РФ будет вынуждена импортировать это мясо, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил зампред «Партии Роста» и собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин, комментируя новость о снижения импорта мяса в РФ.

«Уверен, что свинины мы будет завозить еще меньше, а может быть, в перспективе откажемся от импортного мяса, — сказал Демин. — Говядина из Латинской Америки занимает большую долю и по сей день, поэтому резкого сокращения импорта именно этого сорта мяса я бы не ждал. До тех пор пока мы не стимулируем российских производителей говядины, мы будем вынуждены завозить это мясо, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка».

Как подчеркнул Демин, российские фермерские хозяйства доказали, что могут производить качественную и доступную для потребителей мясную продукцию.

«Я считаю, что эту бизнес-схему следует взять в качестве образца и транслировать ее на другие виды производств. Тогда мы сможем не только обеспечивать внутреннее потребление, но и выходить на мировые рынки со своим предложением», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Демин заявил, что цены на говядину в России уже достигли психологического максимума, и значительно выше не станут.

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