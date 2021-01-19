Москва, , 09:53 — REGNUM Цены на говядину в России уже достигли психологического максимума, и значительно выше не станут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил заместитель Председателя Партии Роста и собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин. Так он прокомментировал новость о том, что импорт мяса в РФ за январь-ноябрь 2020 года уменьшился почти на 30%.

«Скорее всего, сыграли свою роль скачки курса валют и введение импортных пошлин, — сказал Демин. — Зарубежная продукция уже не выдерживает конкуренции с российскими производителями. Тут можно только порадоваться. Российские свиноводческие хозяйства в полной мере обеспечивают потребности населения внутри страны. По итогам 2020 года они «вырастили» 4,1 млн тонн продукции. Обратите внимание, цены на свиное мясо относительно стабильны, даже с учетом кризисной ситуации».

Как отметил эксперт, с говядиной ситуация не такая радужная — это мясо традиционно дороже и объем производства по итогам года ниже — 1,7 млн тонн.

«Хотя, положительные предпосылки в виде развития крупных холдингов, ориентированных на расширение поголовья крупного рогатого скота, есть, — сказал Демин. — Думаю, что цены на говядину и так достигли в нашей стране психологического максимума, и значительно выше не станут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России за период с 1 по 11 января выросли в среднем на 0,4%.