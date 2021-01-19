Барнаул, , 09:27 — REGNUM Ввёденный в 2020 году на территории Алтайского края налог на профессиональный доход показал свою востребованность как среди граждан, так и предпринимателей, посчитавших для себя оптимальным этот режим налогообложения. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

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По его словам, в настоящее время в крае налог на профессиональный доход выбрали более 10 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей. Согласно оперативным данным УФНС России по Алтайскому краю, на 28 декабря 2020 года, в регионе выдано более 7 000 патентов на 2021 год, в том числе индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в других регионах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании — Александр Молотов — пояснил, что местным предпринимателям, которые изрядно пострадали в кризис, возникший из-за мировой эпидемии коронавируса, вряд ли помогут: с помпой анонсированный в Алтайском крае законопроект о внесении изменений в патентную систему налогообложения оказался пшиком.

Дело в том, что не вся, осуществляемая малым и средним бизнесом деятельность подпадает под виды деятельности, предусмотренные в Алтайском крае для патентной системы налогообложения. «В основном это касается розницы, в том числе торгующей маркированными товарами», — пояснил Александр Молотов.

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