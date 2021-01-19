Барнаул, , 09:17 — REGNUM Размер финансирования государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае в 2021 году увеличен почти на 18,6% по сравнению с ранее утвержденными лимитами и составит почти полмиллиарда рублей. Об этом сообщил начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев в ходе пресс-конференции, посвящённой вопросам оказания поддержки субъектам предпринимательства с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

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По его словам, все основные мероприятия государственной политики развития малого и среднего предпринимательства сосредоточены в национальном проекте, который будет продолжен в 2021 году. При этом размер капитализации двух региональных финансовых институтов — гарантийной организации и Алтайского фонда микрозаймов на сегодня составляет почти 2 млрд. рублей, что существенно расширяет доступ субъектов бизнеса к льготным финансовым ресурсам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2020 году субсидии на неотложные нужды и выплату заработной платы в 2020 году стали самой востребованной адресной мерой поддержки в Алтайском крае. Предоставленными российским правительством льготами воспользовались более 14,6 тыс. субъектов. Общая сумма субсидий превысила 1,2 млрд. рублей.

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