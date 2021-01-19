Барнаул, , 09:07 — REGNUM В связи с эпидемией коронавируса и последовавшими жёсткими ограничительными мероприятиями, субсидии на неотложные нужды и выплату заработной платы в 2020 году стали самой востребованной адресной мерой поддержки в Алтайском крае. Об этом сообщил начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

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По его словам, предоставленными российским правительством льготами воспользовались более 14,6 тыс. субъектов. Общая сумма субсидий превысила 1,2 млрд. рублей. Также востребованы бизнесом были кредиты под 2% годовых на возобновление деятельности (на заработную плату) с возможностью последующего списания (в случае сохранения занятости).

В крае выдано более 3,5 тыс. таких кредитов на сумму шесть млрд. рублей. Кроме того, предпринимателям из пострадавших отраслей предоставлена возможность получения беспроцентных кредитов на зарплатные проекты из расчета 1 МРОТ на 1 работника на 6 месяцев. В регионе выдано 448 кредитов на общую сумму 1,043 млрд. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в рамках поддержки предпринимателей в период кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, Алтайский фонд микрозаймов в ежедневном рабочем режиме рассматривает поступившие заявки. В Барнауле финансовую поддержку получили 73 субъекта малого бизнеса на общую сумму 174 млн рублей.

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