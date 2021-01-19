Оренбург, , 08:57 — REGNUM В Оренбургской области могут начать производство пантов маралов. Об этом заявил депутат Заскобрания Сергей Бабин после визита в Актюбинскую область (Казахстан), где оценил опыт местных предпринимателей, сообщает пресс-центр парламента Оренбуржья.

По словам оренбургского депутата, в Казахстане оленья ферма появилась в 2017 году именно ради пантов. При этом животные никак не страдают, а препараты на основе рогов полезны для аллергиков, сердечников и при заболеваниях нервной системы.

Примечательно, что на территории Оренбуржья в Сорочинском городском округе тоже есть оленья ферма. Но мало кто о ней знает. По словам Бабина, регион может перенять успешный опыт соседа (Казахстана). Депутат планирует посетить ферму в Сорочинске и переговорить с учредителями о раскрытии потенциала данной отрасли.

«Будем работать не только над туристической привлекательностью территории, но и при компетентном подходе сможем поставить на поток производство ценного и достаточно редкого сырья», — сказал он.