19 января 2021 | Время чтения 6 мин

Под конец 2020 года «дочка» Роскосмоса заключила многомиллиардный контракт с компанией миллиардера из списка Forbes.

Анастасия Степанова, , 06:48 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» под руководством Дмитрия Рогозина и подведомственные ей госкомпании продолжают распределять многомиллиардные контракты между «единственными поставщиками», в том числе и на одну из самых скандальных строек страны. Один из таких контрактов на строительство аэропорта на космодроме «Восточный» в Приамурье стоимостью 28 млрд рублей был обнародован в январе 2021 года.

Дмитрий Рогозин Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, на сегодня идёт реализация второй очереди многолетнего стратегического для страны проекта, в результате которого должны появиться два стартовых стола для запуска ракет-носителей класса «Ангара».

За годы реализации проекта по разным эпизодам было возбуждено 128 уголовных дел, включая и те, что связаны с хищениями средств, выделенных на космодром. По имеющимся данным, было похищено более 11 млрд рублей. Осуждено по уголовным делам свыше 30 человек, но часть дел всё ещё расследуются.

В ноябре 2019 года Владимир Путин резко раскритиковал ситуацию на «Восточном», поручив «наладить действенный, эффективный контроль за проведением закупок».

Путин о космодроме «Восточный»: Так и воруют

Масштабность стройки и некоторая скандализированность делают её объектом для пристального наблюдения со стороны общественности, потому не остался без внимания и контракт почти на 30 млрд рублей.

Кому достались 28 млрд рублей?

В январе 2021 года стало известно о заключении ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» контракта на корректировку проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство аэропортового комплекса, I этап. Площадка 5», в том числе работ по разработке откорректированной рабочей документации. Цена контракта составила 28 017 119 990 рублей, а заключили его ещё 28 декабря 2020 года. Срок исполнения — до 31 декабря 2024 года.

Из документации известно, что подписи под 138-страничным документом поставили глава дирекции Андрей Новиков и президент компании АО «Крокус» Араз Агаларов. По нему «Крокус» получил государственный оборонный заказ как единственный поставщик.

В контракте оговорено целевое использование средств, в том числе и запрет на их перечисление в качестве взносов в уставные капиталы юрлиц, размещение их на депозиты и иные финансовые инструменты. Под запретом и действия, которые ведут к увеличению стоимости контракта.

Ранее Роскосмос сообщил, что аэропортовый комплекс должен будет обеспечить приём и выпуск всех типов пассажирских, транспортных и специализированных самолётов. В дальнейшем может быть рассмотрен вопрос придания аэропорту космодрома статуса международного.

Исполнитель многомиллиардного контракта — АО «Крокус» самостоятельно должно выполнить 60% работ по строительству аэровокзала, полностью провести подготовительные работы, построить грузовой перрон, здание инженерных служб, на 25% построить индивидуальную взлётно-посадочную полосу и т.д. Это говорит о том, что головному исполнителю разрешено привлекать субподрядчиков.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Крокус Интернэшнл» учреждено в декабре 1993 года. Уставный капитал — 5,41 млн рублей. Директор и учредитель — Араз Агаларов, который в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020» занимает 55-е место с состоянием $1700 млн.

Данная компания выступала подрядчиком по 278 госконтрактам на общую сумму свыше 100 млрд рублей. Один из контрактов был подписан с ФКУ «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития РФ» на сумму более 39,3 млрд рублей в 2009 году. В рамках него «Крокус» строил объекты Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

В интервью Forbes в 2015 году Агаларов заявлял, что не умеет «зарабатывать на государственных стройках», назвав госстройки — статусными проектами.

По данным ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ, АО «Крокус» было объектом проверок надзорных органов 204 раза. Так, минимум пять раз компанию привлекали к административной ответственности за неисполнение в установленные сроки предписаний, вынесенных по результатам проверки исполнения контракта на строительство пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области. В материалах одного из дел отмечалось, что были «допущены нарушения требований проектной документации». Неоднократно штрафовали фирму и за неисполнение в срок предписаний по нарушениям, выявленным при строительстве стадиона к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону.

К слову, Агаларов в 2018 году судился с изданием, которое опубликовало материал о претензиях к подрядчикам Центральной кольцевой автодороги. В материале автор ссылался на заявления аудитора Счётной палаты РФ, но судья отметил, что содержимое результатов проверки было искажено. Бизнесмен иск выиграл. Решением суда СМИ обязали удалить статью.

Дорогостоящие контракты Роскосмоса

ИА REGNUM изучило контракты Роскосмоса за 2020 год, составив топ-5 самых дорогостоящих.

Самый крупный контракт 2020 года, который был заключён непосредственно госкорпорацией, был на 20,593 млрд рублей. Он был подписан 10 декабря 2020 года на создание комплекса кислородно-водородного разгонного блока (шифр «Двина-КВТК»). Исполнителем выступает АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» (входит в дивизион госкорпорации). Срок исполнения контракта ограничен 31 декабря 2025 года.

На втором месте импровизированного рейтинга контракт ещё с одним активом «Роскосмоса». Он был заключён 21 апреля 2020 года на сумму 11,404 млрд рублей со сроком исполнения до 31 июля 2025 года. Выполнять модернизацию многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч» будет АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» из Красноярского края.

Следующий по стоимости контракт из топ-5 был подписан 15 июня 2020 года с АО «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна («Корпорация «ВНИИЭМ»). Его стоимость — более 7,541 млрд рублей. До 31 марта 2025 года компания должна создать космический комплекс оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций и космической системы на его основе в составе 4−6 космических аппаратов (шифр «Канопус-В») и комплекс обзорного наблюдения территории РФ и космической системы на его основе.

Четвёртое место в рейтинге занимает сентябрьский контракт с самарским АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» стоимостью более 7,311 млрд рублей. До 30 ноября 2023 года по нему исполнитель должен изготовить и поставить ракеты-носители «Союз-2−1а» для запуска транспортных грузовых кораблей «Прогресс МС» и транспортных пилотируемых кораблей «Союз МС».

Замыкает топ контракт, заключённый в мае 2020 года, с воронежским АО «Конструкторское бюро химавтоматики» на сумму свыше 6,299 млрд рублей. По нему до 31 декабря 2025 года бюро должно создать ракетные двигатели нового поколения и базовые элементы маршевых двигательных установок перспективных средств выведения.

Все топовые контракты заключены с компаниями дивизиона госкорпорации. Некоторые из них ранее имели статус ФГУП, но были акционированы.