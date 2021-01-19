Ростов-на-Дону, , 03:53 — REGNUM В арбитраж Ростовской области поступил банкротный иск к ООО «Ликеро-водочный завод «Ламос», которое было учреждено в 1998 году. Иск от налоговой службы пока судом не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

Исковое заявление от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Ростовской области поступило 18 января 2021 года. В качестве обоснования заявлен долг в размере 1 834 433,48 рубля. Арбитражного управляющего для компании предложено выбрать из некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Континент».

По данным ЕГРЮЛ, завод был учреждён в мае 1998 года и прописан в Ростове-на-Дону. Владелец с 2016 года — Дарья Адамова, директор с августа 2019 года — Максим Аллахвердиев. Уставный капитал актива составляет 89 544 800 рублей.