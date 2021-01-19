Москва, , 03:40 — REGNUM Многомиллионный иск к активу из дивизиона госкорпорации «Ростех» подало Министерство обороны РФ. Иск к ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» арбитраж Москвы пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Красногорский завод им. С.А. Зверева (сс)ПАО КМЗ

Претензии к заводу, входящему в холдинговую компанию «Швабе» госкорпорации «Ростех», поступили в суд 18 января 2021 года. Сумма иска — 46 416 239,36 рубля. В тот же день министерство подало и второй иск к предприятию, работающему в сфере оптического и оптико-электронного приборостроения, но его сумма составила всего 8 702 401,56 рубля. Детали этих дел пока неизвестны.

Между тем осенью 2019 года министерство уже обращалось с претензиями к акционерному обществу на сумму 143 477 271 рубль, которые были частично удовлетворены судом. Детали решения не сообщались, так как спор рассматривался в закрытом режиме. На сегодня вердикт оспаривается, заседание назначено на 19 февраля 2021 года.