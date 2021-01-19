Нью-Йорк, США, , 02:19 — REGNUM Международный аэропорт в Стамбуле по итогам 2020 года оказался самым загруженным в мире, сообщает 18 января агентство Bloomberg.

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На первом месте он потеснил лондонский аэропорт Хитроу, а также аэропорт Руасси — Шарль-де-Голль в Париже, который годом ранее занимал второе место в рейтинге по загруженности. В пятёрку самых загруженных вошли также амстердамский аэропорт Схипхол и московский аэропорт Шереметьево.

Ключевым фактором, повлиявшим на загрузку аэропортов, стали ограничения, введённые в странах из-за ситуации с коронавирусом. Так, пассажиропоток Хитроу за год упал на 73% — воздушной гаванью воспользовались лишь 22,1 млн человек вместо 81 млн человек годом ранее.

При этом два других больших аэропорта в пятёрке — Стамбула и московский Шереметьево — сообщили о куда меньшем сокращении пассажиропотока.

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