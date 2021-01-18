Минск, , 23:05 — REGNUM По итогам 2002 года в Белоруссию через международные системы денежных переводов было перечислено $319,95 млн, а из Белоруссии — $205,5 млн. Об этом говорится в опубликованных 18 января материалах Нацбанка постсоветской республики.

Наибольшая сумма отправлений из Белоруссии пришлась на III квартал 2020 года — почти $61 млн в эквиваленте, а получений — на IV квартал, почти $93,3 в эквиваленте.

Денежные переводы осуществлялись черед системы Western Union; Юнистрим; Золотая корона; Money Gram; Contact; Ria Money Transfer; Сбербанк Онлайн (начало предоставления услуг по денежным переводам с 01.06.2020); BLIZKO (предоставление услуг по денежным переводам прекращено с 25.02.2020); Колибри (предоставление услуг по денежным переводам прекращено с 01.06.2020); Faster (предоставление услуг по денежным переводам приостановлено с 28.12.2019, прекращено с 28.12.2020).

В 2020 году средняя сумма одного перевода в Белоруссию составила $266,86 ($270,35 в 2019 году), а из Белоруссии — в эквиваленте $384,66 ($381,63).

По данным НБРБ, за 2019 год из Белоруссии через международные системы денежных переводов было перечислено $184,113 млн, а из Белоруссии — $316,764 млн.

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