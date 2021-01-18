Киев, , 20:35 — REGNUM Только 14% малых предпринимателей Украины считают январские ограничения, введенные правительством, «адекватными ситуации или мягкими».

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией, которые были обнародованы сегодня, 18 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем, 62% опрошенных малых предпринимателей заявили, что во введении новой волны жестких ограничений нет смысла, еще 24% считают меры правительства слишком жесткими.

Согласно результатам опроса, из-за внедрения нового локдауна с 8 по 24 января 22% предпринимателей ищут новые возможности для развития своего бизнеса, еще 22% вынуждены отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, 13% — сокращают заработную плату, 10% — частично сокращают штат, 9% — будут закрывать бизнес.

Кроме того, в опросе говорится, что 36% опрошенных малых предпринимателей обратились к государству за материальной поддержкой (государственная финансовая помощь в размере 8 тыс гривен).

ИА REGNUM напоминает, что еще в декабре власти Украины сообщили о введении с 8 по 24 января жестких карантинных ограничений. Уже в январе представители правительства неоднократно заявляли, что считают это решение правильным, а выбранные для локдауна даты — оптимальными.

По информации властей, за компенсацией из-за жесткого карантина к правительству обратились более 480 тысяч предпринимателей.