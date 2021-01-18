Москва, , 19:09 — REGNUM Несмотря на то, что Китай одним из первых пострадал от коронавируса, благодаря строгим мерам ему быстро удалось справиться с проблемой, и китайская экономика пострадала в меньшей степени по сравнению с другими странами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«Для сравнения, ВВП США во II квартале снизился на 32,9%, — отметила она. — Но китайская экономика будет восстанавливаться быстрее экономики других стран по ряду причин. Прежде всего в Китае не вводят повторные ограничения из-за второй волны коронавируса, сейчас растет доля экспорта, правительство активно поддерживает сектор высоких технологий».

Кошелева подчеркнула, что самый высокий уровень безработицы в Китае пришелся на март 2020 года и составил 6,2%, когда в стране был строгий карантин, с апреля по декабрь уровень безработицы снижался с 6% до 5,2% соответственно (по данным Национального бюро статистики Китая).

«Китай — главный мировой экспортер, восстановление китайской экономики во многом связано с объемом экспорта, поэтому, конечно, напрямую зависит от экономической активности Европы и США», — уточнила Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство Китая и КПК будут проводить запланированные реформы по улучшению жизни населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай устоит, несмотря на турбулентность в мировой экономике – прогноз