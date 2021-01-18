Москва, , 19:01 — REGNUM В 2021 году качество планирования возводимого в РФ жилья продолжит падать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил координатор экспертно-аналитического центра НИУ ВШЭ Алексей Поплавский. Так он прокомментировал новость о том, что по итогам 2020 года в России объемы выдачи ипотечных кредитов достигли рекордных 4,3 трлн рублей.

«В зависимости от того, по какому сценарию будет развиваться ситуация в глобальной экономике, 2021-й может стать годом как рекордов, так и антирекордов, — сказал Поплавский. — Мы ожидаем, что средний срок и сумма ипотечного кредита продолжат расти. Совокупный долг населения перед банками по ипотеке к концу года может приблизиться к отметке в 10 трлн рублей. Вместе с тем мы ожидаем, что качество строительства жилья продолжит снижаться».

Основная причина этого, как полагает Попавлский, появление низкокачественных проектов — модели бизнеса и управления.

«Качество планирования проектов развития территорий (квартирография, инженерная, транспортная, социальная и коммерческая инфраструктура) в 2021-м будет оставлять желать много лучшего. И тут основная ответственность не на девелоперах, а на руководстве регионов и муниципалитетов, — сказал эксперт. — Как следствие, уровень доверия населения к девелоперам продолжит падать, покупатели будут отдавать предпочтение готовым проектам, процент сделок, совершаемых на этапе строительства, не перестанет снижаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что одним из основных рисков для российского рынка жилья в 2021 году можно считать несвоевременную и/или не вполне адекватную реакцию регуляторов на сложившуюся ситуацию.