Москва, , 17:14 — REGNUM Одним из основных рисков для российского рынка жилья в 2021 году можно считать несвоевременную и/или не вполне адекватную реакцию регуляторов на сложившуюся ситуацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявила заместитель директора Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

«Одним из основных рисков для рынка жилья в 2021-м мы считаем несвоевременную и/или не вполне адекватную сложившейся ситуации реакцию регуляторов на поддержание баланса спроса и предложения на рынке, — сказала Школьная. — Важно принять тот факт, что ситуация в экономике и секторе недвижимости остается сложной и что не бывает простых ответов на сложные вопросы. Меры поддержки должны стать более адресными и более тонко настроенными. Опасно «щелкать рубильником» (например резко отказываться от льгот) в масштабах всей страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Школьная назвала главное «но», которое следует учитывать, когда речь идет о программе льготной ипотеки.

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