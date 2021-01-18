Москва, , 17:12 — REGNUM Рост цен на недвижимость практически нивелировал эффект от льгот в части повышения уровня доступности жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявила заместитель директора Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала новость о том, что по итогам 2020 года в России объемы выдачи ипотечных кредитов достигли 4,3 трлн рублей.

«Льготы по ипотеке, безусловно, позволили поддержать одну из важнейших отраслей экономики — строительство жилой недвижимости. Также снижение средней ставки по ипотеке позволило большому количеству семей рефинансировать имеющиеся кредиты по ипотеке на более выгодных условиях и увеличить реально располагаемые доходы, — сказала Школьная. — В этой истории есть только одно, но большое «но»: в ряде крупных агломераций цены на жилую недвижимость значительно выросли. Рост цен практически нивелировал эффект от льгот в части повышения уровня доступности жилья».

Как полагает экономист, именно этот показатель, а не другие цифры по отдельности, является важнейшим для измерения эффективности комплекса принятых мер.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть достаточно веские основания полагать, что в России 2021 год не станет рекордным с точки зрения объемов выданных ипотечных кредитов.

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