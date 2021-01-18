Киев, , 17:06 — REGNUM Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах на 17 января составили 22,5 млрд кубометров топлива.

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующие данные обнародовала 18 января госкомпания-оператор ГТС Украины.

Согласно источнику, запасы газа в ПХГ Украины сейчас на 27% больше, чем на аналогичную дату 2020 года, когда они составляли 17,7 млрд кубометров топлива. При этом украинские газовые хранилища заполнены на 73%.

В сообщении отмечается, что запасы природного газа за последнюю неделю, когда в страну пришли сильные морозы, сократились на 2,6%.

ИА REGNUM напоминает, что к началу отопительного сезона запасы газа в подземных хранилищах Украины составляли более 28 млрд кубометров топлива. Основная проблема для населения лежит в тарифной плоскости — несмотря на столь значительные запасы, «Нафтогаз» уже несколько раз увеличивал цену, что привело к «тарифному майдану» и решению правительства вернуть государственное регулирование в этой отрасли.