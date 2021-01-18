Москва, , 16:10 — REGNUM Сегодня, 18 января, цены на нефть умеренно растут после падения на прошлой неделе, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во второй половине дня цена Brent подросла на 0,54%, до $55,12 за баррель, а цена WTI — на 0,76%, до $52,53 за баррель.

Росту способствуют, видимо, оптимистичные прогнозы министерства энергетики Ирака о том, что во втором квартале 2021 года нефть Brent сможет вырасти до $60 за баррель.

Ближе к вечеру нефть снова пошла вниз, пробив уровень $55. На уровне в $54,40 для Brent находится достаточно сильный уровень поддержки, но и пока маловероятно, что цена нефти продолжит движение выше $57.

Так что в ближайшее время можно будет ожидать колебаний цены Brent в коридоре $54,40−57 за баррель. А сегодня по цене Brent ожидается диапазон $55−56 за баррель», — считает эксперт.

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