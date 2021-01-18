18 января 2021 | Время чтения 4 мин

Константин Черепанов, , 16:38 — REGNUM В очередной раз обновив исторические максимумы, фондовые индексы США не смогли удержать позиции. Так, 14 января в течение торгов вновь было зафиксировано обновление исторического максимума по индексу S&P 500, но по итогам прошедшей недели (11−17 января) индекс закрылся на отрицательной территории из-за негативной статистики по розничным продажам в США, которые снизились третий месяц подряд (в декабре розничные продажи снизились на 0,7%).

Уолл-стрит Иван Шилов © ИА REGNUM

14 января будущий президент США Джо Байден также раскрыл детали нового пакета стимулирующих мер общей суммой $1,9 трлн. Одной из стимулирующих мер является дополнительная выплата населению суммы в размере $1400 в дополнение к $600, одобренным ранее. Однако пока не ясно, как быстро данный пакет мер сможет получить утверждение. Кроме этого, Джером Пауэлл объявил, что Федрезерв не планирует повышать процентные ставки до превышения уровннем инфляции отметки в 2% год к году на протяжении определенного времени. Рост инфляции в декабре год к году составил 1,4% (ожидалось 1,3%).

Также стали известны данные о том, что количество новых заражений COVID-19 в мире находится на максимальных значениях — вблизи отметки в 750 000 новых случаев в день. Наибольшее число заражений регистрировали в США — свыше 225 000 новых случаев в день. Уровень госпитализации с COVID-19 в США также обновил максимальные значения, и в среднем за неделю в госпиталях находились 130 000 человек. Несмотря на введение жестких карантинных ограничений в Великобритании, новый штамм коронавируса продолжает распространение, и в среднем фиксировалось 50 000 новых случаев COVID-19 в день.

Работники скорой помощи США привезли в больницу пациента с COVID-19 Russian.news.cn

Всплеск уровня заражения и госпитализации с COVID-19 в США стал причиной негативной статистики по рынку труда. В четверг, 14 января, были опубликованы данные по новым заявкам на пособие по безработице, которые оказались существенно хуже ожиданий и составили 965 тыс., в то время как ожидалось 780 тыс. заявлений. Количество повторных заявлений на пособие по безработице также вышло хуже ожиданий (5,27 млн обращений против 5,06 в рамках ожиданий).

Стартовал и очередной сезон отчетности в США. Свою ежеквартальную отчетность предоставила компания DeltaAirLines, которую можно оценить как нейтральную. Негатив от низкого уровня загрузки самолетов в 4-м квартале 2020 года (42%) был нивелирован данными по сокращению издержек от простоя самолетов. В пятницу, 15 января, начали отчитываться банки — Citigroup, JPMorgan и WellsFargo. На фоне отчетности акции компаний Citigroup и WellsFargo скорректировались на 6,9% и 7,8%, соответственно.

С начала года инвесторы увеличили аппетит к риску из-за начала массовой вакцинации по всему миру: доходность 10-летних трежерис выросла на 17 б. п., до 1,08% с начала года и снизилась на 3 б. п. за минувшую неделю из-за макростатистики и распространения мутаций коронавируса, а также опасений меньшей эффективности вакцины для них. Новое размещение казначейства США на прошлой неделе было умеренным — $64 млрд. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB также выросла на 9 б. п., до 2,01% с начала года и снизилась на 4 б.п. запрошлую неделю по тем же причинам.

Вакцинация от коронавируса в США Cdc.gov

Данные по декабрьским ретейл-продажам в США разочаровали инвесторов. Динамика продаж в моллах в декабре ухудшилась на 3%, до 23% год к году, а динамика онлайн-продаж ухудшилась в декабре на 6% год к году, до 21%. В частности, Nordstrom (BB+/Baa3/--) за два месяца 4-го квартала 2020-го снизил продажи LFL на 22% год к году (онлайн +23%), что соответствует общерыночной динамике. Такие результаты по продажам в физических магазинах отражают введённые ограничения на вместимость магазинов (до 50% или 25% от максимальной вместимости). Аналогичные результаты ожидаются и от Macy’s (HOLD, B+/Ba3/BB), однако настораживает тот факт, что компания ещё не опубликовала предварительные результаты по продажам за праздники.

На этой неделе (18−24 января) в центре внимания будут новости по набирающему обороты сезону отчетности в США. Свою отчетность предоставят такие компании, как Bank of America, Intuitive Surgical, Schlumberger, Intel, Boeing и другие. Из макростатистики будут важны данные по новым и повторным заявкам на пособие по безработице в США, а также решение ЕЦБ по ключевой ставке. Также внимание инвестиционного сообщества будет сфокусировано на данных по числу новых случаев заражения COVID-19 в США и Европе, информации по возможным новым ограничительным мерам для сдерживания дальнейшего распространения нового штамма COVID-19, а также на данных по безопасности вакцин в ходе развертывания массовой вакцинации.