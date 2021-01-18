Москва, , 14:47 — REGNUM Есть достаточно веские основания полагать, что в России 2021 год не станет рекордным с точки зрения объемов выданных ипотечных кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил член генерального совета «Партии Роста», генеральный директор Группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов.

«К сожалению, позитивный эффект программы льготного ипотечного кредитования в 2020 году был частично нивелирован сопутствующим ростом цен на первичную жилую недвижимость, в отдельных регионах достигавший 15−20% за полгода реализации программы, — сказал Панов. — Одновременно с этим возникли риски объемов просроченной задолженности по ипотечным кредитам на фоне увеличения объемов выдаваемых ипотечных кредитов с минимальным первоначальным взносом».

В связи с этим, как полагает Панов, а также учитывая продолжающееся неблагоприятное воздействие пандемии коронавируса на динамику реальных доходов населения и планы правительства по завершению программы льготной ипотеки в середине этого года, есть достаточно веские основания полагать, что 2021 год не станет рекордным с точки зрения объемов выданных ипотечных кредитов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если в России пролонгируют программу льготной ипотеки, то это может ускорить восстановление экономики.

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