Москва, , 14:31 — REGNUM Если в России пролонгируют программу льготной ипотеки, то это может ускорить восстановление экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

«Но это оптимистичный прогноз, — уточнил он. — С другой стороны, рынок растет высокими темпами, есть риски перегрева, и ЦБ может охладить рынок повышением льготной ставки. Но пока все не так страшно. Качество выдаваемых кредитов на хорошем уровне, доля просроченной задолженности на низком уровне. Да и в целом на рынке пока баланс соблюдается. С учетом таких факторов рынок может немного сократиться. Возможно, цены подкорректируются».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года в России объемы выдачи ипотечных кредитов достигли 4,3 трлн рублей.

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