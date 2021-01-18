Москва, , 14:20 — REGNUM Рекордные объемы выдачи в РФ ипотечных кредитов в 2020 году сопряжены с определенным риском. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

«Позитив в том, что программа льготного кредитования позволила ипотечному рынку устойчиво и динамично развиваться и развивать сопутствующие направления экономики. Это частично поддержало экономику в непростом 2020 году, — сказал Алиев. — При этом есть и риски, поскольку обычно после рекордного роста наступает момент насыщения рынка и рынок может начать сокращаться. Пока программа льготного кредитования будет действовать, рынок может показать высокие темпы развития. Другой тревожный момент — это затягивание процесса выхода из кризиса, медленное восстановление экономической активности, падающие доходы и закредитованность населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, наступивший 2021 год едва ли будет годом новых рекордных объемов выдачи ипотечных кредитов.

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