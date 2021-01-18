Париж, , 13:29 — REGNUM Первой женщиной, занявшей пост главы Парижской биржи с момента основания последней в начале XVIII века, станет Дельфин д'Амарзи. Об этом 18 января сообщает панъевропейская фондовая биржа Euronext NV, которая имеет филиалы в Париже, Амстердаме, Брюсселе, Дублине, Лиссабоне и Осло.

«Дельфин д'Амарзи назначена президентом — генеральным директором Euronext Paris и членом совета управляющих Euronext», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что д'Амарзи должна занять свой пост 15 марта текущего года. При этом данное решение должно получить одобрение общего собрания акционеров Euronext и французского биржевого регулятора.

Отметим, Дельфин д`Амарзи закончила французскую Национальную школу администрации и занимала важные посты во французской государственной администрации, включая пост директора Государственного казначейства. В 2007—2009 годах была советником правительства Франсуа Фийона по финансовым вопросам.