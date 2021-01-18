Найроби, , 13:04 — REGNUM Представители кенийской диаспоры за рубежом отправили на родину рекордные 341 миллиардов кенийских шиллингов (3,1 миллиардов долларов США) в 2020 году, передает Citizen TV.

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Объем денежных переводов в восточноафриканскую страну увеличился на 10,7% по сравнению с 308 миллиардами кенийских шиллингов (2,8 миллиардов долларов США) в 2019 году.

Увеличение притока иностранной валюты было связано с глобальным экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Денежные переводы достигли максимального уровня в декабре, когда приток валюты в Кению достиг нового месячного рекорда в размере 32,9 миллиардов кенийских шиллингов (299 миллионов долларов США).

В Центральном банке Кении объяснили рост денежных переводов новыми технологиями отправки на родину наличных.

«Этот выдающийся рост денежных переводов был вызван финансовыми инновациями, которые предоставили кенийцам в диаспоре более удобные каналы для их транзакций», — заявил представитель Центробанка.

Однако рост денежных переводов стал неожиданностью для резервного банка Кении, аналитики которого в начале года прогнозировали сокращение притока долларов США в Кению.

По информации журналистов, представители кенийской диаспоры традиционно направляют на родину деньги, особенно когда страна переживает тяжелую экономическую ситуацию.

Денежные переводы рассматриваются как важный показатель развития экономики Кении, влияющий не только на доходы домашних хозяйств в стране, но и на правительство за счет их вклада в размере почти одной трети в валютные резервы Центробанка, которые используются для частичного погашения внешнего долга.