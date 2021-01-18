Москва, , 12:37 — REGNUM За 2020 год китайский автопроизводитель Changan продал в России 7101 автомобиль. Об этом сообщается на сайте PROкроссовер.

Таким образом, за прошлый год реализация машин марки выросла в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Лидером продаж стал компактный городской кроссовер CS35 PLUS. Его в прошлом году купили на 48% больше покупателей, чем в 2019 году. Также рост продаж на 28% показал полноразмерный кроссовер CS75 FL.

Компания Changan за год расширила свою дилерскую сеть в России и странах СНГ на 70 новых автоцентров.

Во всех дилерских центрах марки реализуются модели: CS35 PLUS, CS55 и CS75FL. А вот машины CS35 и CS75 с января нынешнего года покинули авторынок РФ.

Ранее дилеры компании Changan в России прекратили продажи двух кроссоверов — CS35 и CS75 дореформенного образца. Их заменят кроссоверы CS35 Plus и CS75 FL.

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