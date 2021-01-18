Москва, 18 января 2021, 12:33 — REGNUM Развитие рынка жилья на Дальнем Востоке будет стимулироваться, сообщил 18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.
По его словам, развития рынка жилья в этих регионах будет и дальше стимулироваться. В частности, будут созданы условия для того, чтобы заинтересовать молодёжь и привлечь в федеральный округ больше специалистов высокой квалификации.
Мишустин отметил высокий интерес с госпрограммам дальневосточной ипотеки и дальневосточного гектара.
«В этом я лично убедился в ходе командировок в регион», — сказал он.
По словам премьер-министра, в 2020 году улучшили жилищные условия 15 тыс. семей, одобрено 33 тыс. заявок. В ближайшие четыре года планируется выдать 132 тыс. кредитов. Общий объём поддержки должен составить 14,5 млрд рублей.