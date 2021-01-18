Челябинск, , 12:00 — REGNUM В Челябинской области одно из ООО избежало ответственности за несвоевременное представление в таможенные органы статистической формы перемещения товаров. За него вступился прокурор, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Челябинская таможня оштрафовала эту фирму. Но оказалось, что таможенный орган нарушил процедура привлечения к ответственности.

Прокуратура обратилась в Арбитражный суд с заявлением отменить постановление о привлечении фирмы к ответственности. И суд поддержал позицию прокуратуры. Его решением требования надзорного органа удовлетворены.