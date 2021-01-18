Москва, , 11:52 — REGNUM Самым дешёвым автомобилем сегмента компактных SUV в России стал отечественный автомобиль Lada Niva Legend. Об этом сообщается на портале «Цена Авто».

На авторынке РФ стоимость Niva Legend в базовой версии составляет всего 599 900 рублей. Отмечается, что это первый в мире внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключением пониженной передачи.

На втором месте в рейтинге самых дешёвых компактных SUV разместилась модель Lada Niva. 80-сильный автомобиль в комплектации Classic стоит 738 000 рублей. Тройку лидеров замыкает УАЗ «Хантер». Базовая комплектация этой машины оценивается в 827 000 рублей.

Далее по списку идут: Brilliance V3 (839 000 рублей), JAC S3 (874 000 рублей), Renault Duster (912 000 рублей), Chery Tiggo 4В (999 900 рублей), Hyundai Creta (1 097 000 рублей) FAW Besturn X40 (1 107 000 рублей) KIA Soul (1 114 900 рублей).

Напомним, сегмент SUV занимает почти 50% всех продаж новых легковых автомобилей в России. При этом на компактные SUV приходится около 31% от всех реализованных новых кроссоверов и внедорожников.

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