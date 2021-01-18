Москва, , 11:27 — REGNUM Авиперевозчики в России за январь-декабрь 2020 года сократили перевозки до 69,17 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем в 2019 году, сообщили 18 января в пресс-службе Росавиации.

Больше всего за 2020 года пассажиропоток сократила авиакомпания «Аэрофлот» — на 61%, до 14,6 млн пассажиров. На 31%, до 12,3 млн пассажиров снизила перевозки авиакомпания S7.

Лоукостер «Победа» уменьшил авиаперелёты на 12%, до 9,1 млн пассажиров, «Россия» — на 51%, до 5,7 млн, «Уральские авиалинии» — на 41%, до 5,6 млн пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года российские авиакомпании обслужили более 5 млн пассажиров, что меньше декабря 2019 года на 43%.

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