Барнаул, , 10:32 — REGNUM Против усиления ответственности для физлиц за неуплату налогов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказался руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В частности, он пояснил, что во время пандемии коронавируса у многих предпринимай действительно нет средств на оплату долгов:

«Есть только предложение усилить уголовную ответственность. Но что конкретно предлагает сделать Следственный комитет — пока неясно. Поэтому моя позиция здесь чёткая — я против ужесточения такой ответственности. Большинству предпринимателей сейчас и так тяжело в связи с пандемией и падением экономического спроса. В этих условиях разные ситуации могут возникнуть, в том числе трактуемые ФНС и правоохранительными органами как уклонение от уплаты налогов, хотя по факту у предпринимателей объективного возможности для их уплаты нет.

Вот сейчас, к примеру, заканчиваются отсрочки по уплате налогов, которые предпринимателям в связи с пандемией предоставляли, и многим из них сразу большие суммы в бюджет выплатить надо. А где их взять, если экономический спрос так и не восстановился и бизнес убыточен? Потому я считаю, что сейчас точно не время ужесточать ответственность за неуплату налогов, хотя сами налоги безусловно платить нужно (но это уже скорее вопрос не жёсткости санкций, а правосознания самих налогоплательщиков — в этом направлении государству тоже надо активно работать)».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициативу ужесточить уголовную ответственность за неуплату налогов в интервью «Известиям» обнародовала зампредседателя Следственного комитета, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко. По её словам, выставление требований должнику спустя два месяца после того, как он не возвращает долг — это слишком долгий срок.

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