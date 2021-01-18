Сеул, , 10:20 — REGNUM В 2020 году объём продаж внедорожников пяти крупнейших автопроизводителей Южной Кореи на внутреннем рынке составил 615 982 единицы, что на 15,3% больше, чем годом ранее. Об это сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации предприятий автомобилестроительной промышленности (KAMA).

Согласно опубликованным данным, 44,8% продаж на внутреннем рынке пришлось на внедорожники.

Известно, что за год южнокорейская компания Hyundai Motor продала на внутреннем рынке 248 242 спортивно-унитарных автомобилей (SUV). Самой продаваемой моделью стала Hyundai Palisade.

Объём продаж KIA Motors вырос на 21,3%, до 196 453 единиц сегмента SUV. Продажи автомобилей сегмента RV выросли на 15,5%, до 260 648 единиц.

Продажи автомобилей сегмента SUV компании GM Korea выросли на 114,8%, до 33 268 единиц, компании Renault Samsung Motor — на 59%, до 3 199 единиц.

С другой стороны, объём продаж SsangYong Motor, напротив, сократился на 18,5%, до 87 888 единиц.