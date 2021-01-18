, 10:14 — REGNUM По итогам 2020 года компания «Чери Автомобили Рус», несмотря на сложные условия в связи с эпидемией нового коронавируса, открыла более 50 новых дилерских центров в России. Об этом сообщает пресс-служба китайского автопроизводителя.

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Также в прошлом году автокомпания расторгла контракты с тремя дилерами. На данный момент машины Chery на территории России продают 112 официальных дилерских центра.

Также стоит отметить, что за год на рынок РФ вышло множество новинок от Chery. Так, в марте на авторынке появился семиместного кроссовера Tiggo 8, а в сентябре — рестайлинговый Tiggo 7 Pro. Новые комплектации в 2020 году получил бестселлер марки в РФ — кроссовер Tiggo 4.

Напомним, в прошлом году российские автолюбители купили 11 452 автомобиля Chery. Это на 80% больше, чем в 2019 году.

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