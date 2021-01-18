Москва, , 10:08 — REGNUM Зарплату от 300 тыс. рублей в месяц предлагают в Москве врачу анестезиологу-реаниматологу. Это самая высокооплачиваемая вакансия начала 2021 года, следует из данных аналитиков сервиса по поиску работы Superjob.

В столице также ищут ведущего программиста «1С» на зарплату в 270 тыс. рублей, разработчика Golang/Go — на 260 тыс. рублей. Заместителю главного инженера по производству и главному разработчику аналитических систем готовы предложить 253 тыс. и 250 тыс. рублей соответственно.

В Санкт-Петербурге есть вакансия для разработчика Senior C# с зарплатой 250 тыс. рублей, руководителя по продажам — от 200 тыс. до 250 тыс. рублей, DevOps Engineer — 185 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

В Казани аналитику «1С» предлагают от 200 тыс. рублей в месяц, специалисту по реализации электротехнического оборудования — 100 тыс. рублей. В Краснодаре требуются главный врач онкологического центра и отоларинголог. Соискателям предлагают от 200 тыс. рублей и от 90 тыс. рублей в месяц соответственно.

В Ростове-на-Дону на зарплату от 150 тыс. рублей ищут Back-end Java разработчика и менеджера по продажам оборудования. В Хабаровске нужен программист «1С» на зарплату 120−140 тыс. рублей, во Владивостоке — начальник производства на зарплату в 130 тыс. рублей.

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