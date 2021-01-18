Ташкент, , 09:53 — REGNUM Объем валюты, незаконно вывезенной из Узбекистана, по итогам 2019 году составил 14,1 млрд сумов ($1,35 млн). Это следует из статьи эксперта таможенного института республики Фархода Гафурова в журнале «Экономическое обозрение».

По его словам, наиболее показательна преступная практика вывоза валюты в Киргизию. В 2017 году пресечена попытка вывоза в соседнюю республику 4,3 млрд сумов ($411 тыс.), в 2018 году — 26,2 млрд сумов ($2,5 млн), в 2019 году — 27 млрд сумов ($2,58 млн). По итогам первых десяти месяцев 2020 года этот показатель составил 5,6 млрд сумов ($535 тыс.).

Гафуров считает, что этот рост связан со слабым контролем на узбекистанско-киргизском участке границы. В своей статье эксперт также предлагает меры для предотвращения незаконного вывоза валюты.

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