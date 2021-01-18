Москва, , 09:52 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz в 2020 году увеличил продажи лёгких коммерческих автомобилей (сегмента LCV) в России на 6%, до 1676 единиц. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

Отмечается, что модель Sprinter в прошлом году в РФ показала рост продаж на 45% по сравнению с 2019 годом. Таким образом, это авто стало лидером в сегменте импортируемых крупногабаритных малотоннажных автомобилей. Также стоит отметить, что Mercedes-Benz сумел сохранить свою долю на российском авторынке.

Достигнуть этого удалось за счет оптимизации. В частности, в октябре 2020 года немецкий автопроизводитель объявил о завершении продаж в РФ коммерческих автомобилей Sprinter Classic. Сделано это было с целью развития продаж актуального портфеля продуктов, который пользуется большим спросом.

Напомним, в 2020 году российские дилеры реализовали 38 815 автомобилей немецкой компании Mercedes-Benz. Это на 8% меньше, чем в 2019 году.

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