18 января 2021 | Время чтения 4 мин

Несмотря на всё сделанное для Дальнего Востока, а сделано достаточно много, демографическая и социальная динамика вряд ли изменится. Очевидно, что без формирования объёмной социальной инфраструктуры (объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта и т. д.) говорить о развитии регионов ДФО можно только в контексте замедления стагнации.

Дмитрий Шелест, , 11:19 — REGNUM Прежде чем говорить о российском Дальнем Востоке, необходимо помнить о следующем. Несмотря на утверждения многих экспертов о том, что 2020 год был «ужасней ужасного», не стоит забывать: во-первых, страна переживала и куда более сложные времена; во-вторых, текущая ситуация является частью глобального процесса, участником которого является и Россия.

Дальний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

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Прошлый год наиболее ясно показал, что развитие дальневосточных регионов напрямую связано с развитием государства. Экономический спад затронул всю Россию, и регионы Дальневосточного федерального округа не стали исключением. В этом отношении попытки некоторых экспертов «поиграть» с макроэкономическими данными, понавыдумывать новые индикаторы благополучия, выглядят как увещевания «неграмотного» народа, близкие к религиозным проповедям. Вспоминаются слова одного из средневековых отцов церкви: «Верую, ибо абсурдно».

При этом нельзя сказать, что всё настолько ужасно. В конце концов, посыл полномочного представителя президента Юрия Трутнева относительно снижения оттока населения с 2013 года не является выдумкой. Даже если не брать «коронавирусный» год, в 2019 году с Дальнего Востока убыло на десять тыс. меньше, чем в 2018 году, — 11 700 (2019 год) против 21 264 (2018 год) человек. Однако подобная ситуация констатирует очевидное — численность населения на Дальнем Востоке стабилизировалась, правда, в негативном ключе. Алармистские выкрики в этом случае не совсем уместны, в регионах ДФО во многом живут люди, настроенные и дальше жить на Дальнем Востоке. Впрочем, радужной эту картину не назовёшь. Тенденция к оттоку населения сохраняется, и естественно, что сменить место жительства пытается наиболее активная часть населения в возрасте от 18 до 30 лет.

Пассажиры на перроне Дарья Драй © ИА REGNUM

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Уже на начало 2021 года становится очевидным, что реализация Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года останется благим пожеланием. Декларируемая цель: увеличение численности населения в ДФО с 8,3 млн в 2020 году до 8,6 млн в 2021 году — не будет достигнута при сохранении действующей парадигмы развития и управления Дальним Востоком. Впрочем, в Москве это прекрасно понимают. Однако решения, отличающиеся «изяществом», принимаются с завидным упорством. Чего стоит включение Бурятии и Забайкалья в состав Дальневосточного федерального округа в 2018 году, которое формально увеличило количество дальневосточников?

И вот, в 2020 году было принято решение, обещающее стать знаковым в 2021 году.

Появление Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» как сверхинституции для развития Дальнего Востока не повод для оптимизма, по крайней мере, по моему мнению. Дальневосточники получают финансовую группу, которой на откуп отданы функции государства. В реальности может оказаться, что заработает закрытая система финансирования государственных проектов, значимость и первостепенность реализации которых, а также объёмы денежных вливаний будут определяться достаточно произвольно. А точнее, исключительно как результат лоббистской активности финансово-промышленных групп, под которые будут подгоняться нужды регионов Дальнего Востока. По сути, для населения дальневосточных регионов мало что поменяется. Будут запускаться точечные проекты, в массе своей они будут обладать определённой значимостью, но в целом не сильно повлияют на качество жизни в субъектах федерации ДФО.

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В целом модель развития российского Дальнего Востока не изменится. Вне зависимости от деклараций фактический приоритет будет отдан развитию отдельных агломераций и вахтовым методам работы на удалённых территориях. В остальном будет действовать региональная распределительная модель, при которой большая часть территорий будет обеспечиваться по остаточному принципу. Конечно, это позволит жить людям, но вряд ли обеспечит развитие социальной инфраструктуры, а без этого даже коренные жители будут чувствовать себя приезжими на родной земле.

Рабочие

И в этой связи следует отметить, что, несмотря на всё сделанное для Дальнего Востока, а сделано достаточно много, демографическая и социальная динамика вряд ли изменится. Очевидно, что без формирования объёмной социальной инфраструктуры (объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта и т. д.) говорить о развитии регионов ДФО можно только в контексте замедления стагнации. Чтобы изменить ситуацию, необходимо поменять саму модель дальневосточной политики.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ в рамках реорганизации системы институтов развития создаст «одно окно» для российских и иностранных инвесторов, готовых реализовать свои проекты на Дальнем Востоке.