Москва, , 08:50 — REGNUM По итогам 2020 года на российском рынке дилеры продали 1 167 657 новых иномарок (легковых машин и автомобилей сегмента LCV). Об этом сообщается в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Таким образом, в РФ было продано на 10% меньше новых автомобилей иностранных компаний, чем в 2019 году.

Чаще всего российские автолюбители приобретали модель KIA Rio — 88 064 единицы (-5%). На втором месте разместился кроссовер Hyundai Creta. Это авто было реализовано российскими дилерами в количестве 73 537 экземпляров. Здесь наблюдается рост продаж на 3%.

На третьем месте рейтинга оказался Volkswagen Polo. За 12 месяцев эту модель приобрели 58 455 человек (+4%).

Далее по списку идут: Hyundai Solaris (49 280 ед.; — 16%), Toyota RAV4 (36 433 ед.; +19%), Volkswagen Tiguan (39 982 ед.; — 11%), Renault Logan (32 628 ед.; — 8%), Renault Duster (31 640 ед.; — 19%), KIA Sportage (28 190 ед.; — 18%) и Toyota Camry (27 373 ед.; — 20%).

Напомним, по итогам первых одиннадцати месяцев прошлого года в РФ было продано 195 тыс. новых легковых машин иностранных компаний.

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