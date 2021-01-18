Владивосток, , 08:53 — REGNUM Международный автомобильный пункт пропуска «Краскино» (погранпереход Краскино-Хунчунь) в Приморье временно приостанавливает свою деятельность с китайской стороны с 28 января по 14 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Китайские власти объяснили такое решение тем, что они хотят предоставить сотрудникам на таможне возможность встретить китайский Новый Год (12 февраля) вместе со своими семьями.

Сотрудники пункта пропуска работают в «красной зоне» по вахтовому принципу, каждая смена обязана после завершения рабочего цикла пройти двухнедельный карантин. Поэтому должны все успеть отработать и пройти карантин.

«Краскино» является одним из наиболее стабильно работающих в условиях коронавирусных ограничений автопогранпереходов на российско-китайской границе.

Как сообщало ИА REGNUM, 1,5 тыс. км границы между Украиной и Россией нуждаются в обустройстве.