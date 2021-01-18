Сеул, , 08:50 — REGNUM В 2020 году экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи вырос на 3,8%, до $183,6 млрд. Об это сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Эксперты отмечают, что такого показателя удалось достичь благодаря росту спроса на компьютеры и периферийные устройства. Поставки полупроводников выросли на 5,4%, до $100,25 млрд, компьютеров и периферийных устройств — на 53,1%, до $13,91 млрд.

Тем не менее, экспорт дисплеев упал на 5,1%, до $20,72 млрд, мобильных устройств, включая смартфоны — на 6%, до $11,27 млрд.

Экспорт в Китай вырос на 0,1%, во Вьетнам — на 9,6%, в США — на 20,4%.

Импорт ИКТ в страну составил $112,6 млрд, профицит торгового баланса составил $71 млрд.